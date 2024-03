Calciomercato Inter, fatta per Di Gregorio? Ecco i dettagli

Calciomercato Inter, i nerazzurri continuano a seguire il portiere del Monza Michele Di Gregorio. Ecco il piano interista

Michele Di Gregorio sta facendo la differenza al Monza dal 2020 fino ad ora, e l’Inter vorrebbe farlo ritornare a casa base, per quanto il ragazzo valga 20 milioni di euro.

Per ridurre l’investimento finanziario, Galliani sarebbe disposto ad accettare un accordo che includa una contropartita tecnica. In questa ottica, scrive calciomercato.com, l’Inter potrebbe valutare l’opzione di includere nel negoziato il trequartista Gaetano Oristanio, nato nel 2002 e ora in prestito al Cagliari.