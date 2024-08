Calciomercato Inter, la dirigenza FISSA IL PREZZO per Bisseck: COSA FILTRA sul suo futuro

Calciomercato Inter, la dirigenza FISSA IL PREZZO per Bisseck: COSA FILTRA sul futuro del difensore centrale tedesco

Bisseck è stato uno dei giocatori che ha maggiormente sorpreso nella scorsa stagione. Arrivato per appena sette milioni di euro, infatti, il difensore tedesco ha conquistato in fretta la fiducia di Simone Inzaghi.

Non c’è da stupirsi che dall’estero siano arrivati a bussare al calciomercato Inter per interessarsi al giocatore. Il club Inter, però, lo ritiene un pezzo pregiato, viste le prospettive di crescita e già lo valuta una trentina di milioni di euro. L’Inter, però non ha nei programmi la sua cessione: Inzaghi, intanto, sta cominciando a provarlo anche a sinistra, come vice Bastoni.