Calciomercato Inter, si pensa ad un doppio ritorno in attacco

Il calciomercato Inter ragiona in ottica futuro sul reparto offensivo: ecco i possibili scenari in casa nerazzurra

Sarà un calciomercato Inter molto ragionato quello tra gennaio e giugno 2024. L’idea del club è quella di rinforzare il reparto offensivo, in maniera tale da permettere a Simone Inzaghi di avere finalmente un attacco completo.

Le prestazioni non esaltanti dell’ultimo periodo di Correa e Arnautovic sono diventate ormai di troppo e i nerazzurri sono pronti ad una rivoluzione con il grande sogno che prende il nome di Jonathan David, in scadenza col Lille.

Se però la concorrenza si dimostrerà spietata, l’Inter può sempre contare su due prodotti del vivaio ovvero Sebastiano Esposito e di Francesco Pio Esposito, quest’ultimo già di proprietà nerazzurra e in prestito allo Spezia in Serie B. Ecco la panoramica di Tuttosport.

DAVID MA NON SOLO – «Così da qualche tempo in viale della Liberazione sono partiti i casting per trovare dei giovani rampolli che possano far innamorare i tifosi invedoviti dalle partenze che saranno. Colui che ha il pedigree più scontato per recitare la parte del prossimo principe nerazzurro è Jonathan David. Più giovane di Thuram, nordamericano (che per vendere bene il brand Oltreoceano non fa mai male), in scadenza con il Lille a giugno. Giocatore sul quale il pressing aumenterebbe qualora si stagliassero all’orizzonte adii importanti. La proprietà interista, però, non vuole perdere di vista nemmeno la nidiata di talenti Made in Italy. Anzi, se possibile i talenti meglio trovarli made in Interello».

CALCIOMERCATO INTER, PRONTI DUE RITORNI A MILANO? – «Storicamente, del resto, la Primavera nerazzurra è una fucina di talenti dalla quale escono ragazzi che nutrono le convocazioni delle nazionali giovanili italiane. Nella lista di coloro da considerare per un futuro ritorno a Milano, in prima fila ci sono loro, i due fratelli Esposito: Sebastiano e Pio. Il primo a Empoli ha continuità, lo sta rigenerando e riportando alla ribalta a suon di gol. di gol. Quelli che ha iniziato a segnare a grandi manciate anche il fratello più piccolo, Pio, in prestito allo Spezia. L’Inter non ha voluto mollare il controllo del classe 2005 perché ci crede molto. Certo, Pio non ha mai provato a calcare i campi della Serie A, finora».