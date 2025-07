Calciomercato Inter, il Barcellona fa sul serio per Dumfries: riflessioni sulla clausola, cosa filtra

Le ultime sulle mosse di calciomercato dell’Inter, con l’interesse del Barcellona nei confronti di Denzel Dumfries. Tutti i dettagli

Il futuro di Denzel Dumfries appare avvolto da molte incognite dopo le ultime novità emerse riguardo alla sua clausola rescissoria. A fare chiarezza sulla situazione è stato Fabrizio Romano, esperto di mercato, che sul suo canale YouTube ha confermato alcuni dettagli importanti. La clausola di uscita presente nel contratto del terzino olandese ammonta a 25 milioni di euro ed è valida fino a metà luglio, una scadenza che rende il periodo attuale decisivo per eventuali trattative. Il contratto di Dumfries, in scadenza nel 2026, non è stato ancora rinnovato e la situazione contrattuale ha fatto scattare qualche campanello d’allarme in casa Inter. Si era parlato, addirittura, di uno scambio con il Manchester United per Aaron Wan Bissaka, ipotesi che testimonia la volontà della società nerazzurra di gestire con attenzione la situazione del giocatore. La clausola concessa al calciatore è stata negoziata dall’agenzia precedente di Dumfries e non dall’attuale, un dettaglio che aggiunge un ulteriore elemento di complessità.

Nonostante il momento di incertezza, Dumfries resta molto appetito sul mercato. In particolare, il Barcellona è uno dei club più interessati al terzino, anche se al momento i blaugrana sono concentrati su altre priorità di mercato. Tuttavia, la società catalana segue da vicino la vicenda di Dumfries, avendo avuto informazioni sulla sua clausola e la sua situazione contrattuale già prima degli ultimi sviluppi avvenuti all’Inter. La finestra di mercato estiva, dunque, potrebbe essere decisiva per il futuro di Dumfries. Il giocatore, apprezzato per le sue caratteristiche fisiche e tecniche, potrebbe essere oggetto di una trattativa importante, soprattutto se il Barcellona dovesse decidere di accelerare. Per ora, resta da capire se l’Inter riuscirà a trovare un accordo per il rinnovo o se deciderà di cedere il giocatore, sfruttando la clausola attualmente in vigore.