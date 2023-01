Calciomercato Inter, Dumfries in uscita: ecco i sostituti

Calciomercato Inter, Dumfries in uscita – ma solo in estate – in direzione Premier. La lista dei sostituti di Marotta e Ausilio

Denzel Dumfries, tra i peggiori in campo nella sfida con il Parma in Coppa Italia e ancora fuori condizione dopo il Mondiale, rimane uno dei principati indiziati sul mercato in uscita nerazzurro in estate. I nerazzurri, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, preferirebbero privarsene solo a stagione finita. Chelsea e United pensano alla prossima stagione, ma potrebbero anticipare a gennaio l’operazione. In quel caso Marotta e Ausilio potrebbero accelerare sui nomi che hanno già scritto sul taccuino per giugno.

Si parla di Noussair Mazraoui, 25 milioni di valutazione e voglia di cambiare aria per giocare di più rispetto a quanto fa il Bayern Monaco. L’alternativa è Tajon Buchanan, canadese del Bruges, ma c’è anche un terzo nome e si tratta di Angelo Preciado del Genk.

