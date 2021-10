Calciomercato Inter, Dumfries non convince: il rinforzo può arrivare dalla Sampdoria

Calciomercato Inter: Dumfries non ha ancora convinto i nerazzurri e a gennaio il rinforzo potrebbe arrivare dalla Sampdoria

Beppe Marotta è già al lavoro in vista della sessione invernale di calciomercato per puntellare la rosa in zone di campo che necessitano di rifornimenti. Tra queste c’è la fascia destra, dove Dumfries non ha ancora dato certezze.

All’Inter piace da tempo Nandez del Cagliari, ma nella lista del dirigente nerazzurro è finito recentemente anche Bereszynski della Sampdoria: il polacco, già in passato, è stato seguito dagli scout nerazzurri. La sua valutazione sarebbe inferiore a quella dell’uruguaiano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

