Inter, Dzeko sempre più vicino: la sua maglia è già pronta

L’Inter è impaziente di accogliere Edin Dzeko: pronta già la nuova casacca per il centravanti bosniaco della Roma

Dopo anni di inseguimenti e corteggiamenti, Edin Dzeko è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il club nerazzurro è impaziente di accoglierlo a Milano per le visite mediche. Preludio a un contratto biennale da 5 milioni netti (più bonus) a stagione. Indosserà la numero 9 lasciata libera da Lukaku.

L’arrivo di Dzeko è alla soglia dei 36 anni, ma il suo nome viene associato ai colori nerazzurri almeno da quattro anni. E in almeno due occasione Marotta e Ausilio hanno provato a portarlo davvero alla Pinetina, ma a conti fatti sempre invano. In questo momento storico, però, l’Inter non può accontentarsi di questo colpo. Anche per motivi anagrafici Dzeko diventa un uomo in più, non l’unico centravanti della squadra nerazzurra.

