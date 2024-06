Calciomercato Inter, Gudmundsson sempre più vicino: c’è solo una PREOCCUPAZIONE che potrebbe impedire il suo arrivo

Gudmundsson è sempre più vicino al trasferimento dal Genoa all’Inter, anche se c’è uno scenario che potrebbe far cambiare tutto

Florin Manea, agente di Radu Dragusin tra gli altri, ha parlato a TvPlay sia del proprio assistito che di Albert Gudmundsson, obiettivo da tempo del calciomercato Inter.

DRAGUSIN – «Cosa posso dire, ormai non mi sorprende più perché so come lavora. Se continua così potrà diventare uno dei difensori centrali più forti al mondo. Oggi il mio socio mi ha detto che c’erano osservatori del Napoli allo stadio per visionare Dobvyk. Forse, hanno visto la partita che ha fatto Dragusin (ride, ndr). Penso che Chiellini e Bonucci siano fieri di Dragusin, sono stati molto importanti per la sua crescita quando era alla Juventus»

GUDMUNDSSON – «Giuffrida è il suo agente e ho rapporti con lui. E’ un calciatore che nell’ultima stagione ha dimostrato tantissimo. Andrà all’Inter? Penso di sì, secondo me alla fine andrà in nerazzurro a meno che non arrivi qualcuno con i milioni veri»