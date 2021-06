Calciomercato Inter, Hakimi ha detto sì al PSG. I dettagli

Achraf Hakimi ha accettato l’offerta del PSG, per chiudere la trattativa l’Inter aspetta però un rilancio

Achraf Hakimi, dopo una sola stagione da protagonista a Milano, si prepara a dire addio all’Inter. È il marocchino il big individuato per far cassa e la trattativa con il PSG sarebbe a buon punto. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’esterno avrebbe già detto sì ai parigini accettando l’offerta da 8 milioni a stagione rispetto ai 5 che percepisce in nerazzurro.

Ora, però, l’Inter si aspetta un rilancio da parte del club di Al-Khelaifi che ha offerta 70 milioni. Il club interista ne vorrebbe almeno 80 e così la quadra si potrebbe trovare a 70 milioni più bonus.

