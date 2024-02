Calciomercato Inter, Romano: «Le ultime sul rinnovo di Lautaro»

Fabrizio Romano ha aggiornato sulle situazioni in casa Inter per quanto concerne il calciomercato: su tutti i rinnovi di Lautaro e Barella

In onda su Kick, Fabrizio Romano aggiorna così sui rinnovi di casa Inter di Lautaro e Barella, rispettivamente capitano e vice. Ecco le ultime di calciomercato.

LAUTARO E BARELLA – «Lautaro non è in scadenza tra 6 mesi, si sta gestendo la situazione, si continua a lavorare come detto anche da Ausilio nell’ultima intervista. L’ottimismo tra le parti rimane, si va sempre in quella direzione lì, ci sono da limare i dettagli. Ci vorrà pazienza, sia per lui che per il rinnovo di Barella di cui ha parlato sempre Ausilio. Ed è un’altra pista in piedi, dossier aperto»