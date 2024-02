Calciomercato, paura Inter: pronta un’offerta folle per Lautaro

Un grande club europeo sarebbe pronto a formulare un’offerta economica importante all’Inter per Lautaro Martinez

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il Manchester United avrebbe individuato in Lautaro Martinez il primo obiettivo per il calciomercato estivo. I Red Devils vogliono infatti sfruttare la situazione di stallo per il rinnovo dell’argentino con l’Inter.

Lo United sarebbe già pronto a mettere sul piatto una prima offerta dal valore di almeno 100 milioni di euro. Una cifra destinata comunque a salire per accontentare le richieste del club nerazzurro. Molto dipenderà quindi dalla volontà di Lautaro di lasciare o meno l’Inter.

