Calciomercato Inter: Maksimovic obiettivo concreto? Le ultime

L’Inter starebbe valutando Maksimovic per il prossimo anno: il difensore è in rotta con il Napoli e potrebbe far comodo a Conte

L’Inter getta uno sguardo al prossimo mercato e ai possibili innesti per rinforzare la rosa anche in vista dell’impegno europeo, per migliorare lo score in Champions League.

Come riporta Tuttosport, i nerazzurri hanno messo gli occhi su Nikola Maksimovic: il difensore è in rotta con il Napoli e non rinnoverà. Possibile assalto all’ex Torino per il ruolo di vice Skriniar e De Vrij.