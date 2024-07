Calciomercato Inter, il Marsiglia INSISTE per Carboni: i nerazzurri APRONO ad una possibilità

Il Marsiglia non molla Valentin Carboni nonostante l’arrivo di Greenwood. La situazione sul talento dell’Inter

Il calciomercato Inter passa tanto dalla cessione di Valentin Carboni. Per prima cosa bisognerà capire se la cessione avverrà a titolo definitivo o in prestito, ma in ogni caso in pressing c’è sempre il Marsiglia, come riporta il Corriere dello Sport.

LA SITUAZIONE – «La difficoltà semmai è rappresentata dalle richieste nerazzurre. Solo con una cifra vicina ai 40 milioni, infatti, l’Inter potrebbe ‘sopportare’ il sacrificio di lasciarlo andare. Più facile immaginare, semmai, che il Marsiglia provi a prendersi comunque Carboni, ma in prestito, opzione che i nerazzurri non disdegnerebbero visto che l’alternativa ad una cessione definitiva, è proprio quella di un prestito, che permetta a Valentin di crescere e giocare con continuità. In questo senso, attenzione anche al Monza»