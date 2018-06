Nagatomo ad un passo dal Galatasaray, ma il Betis non molla: le ultime

Inter, Yuto Nagatomo verso l’addio definitivo: il laterale nipponico è vicino al ritorno al Galatasaray, ma dalla Spagna rilanciano l’ipotesi Betis Siviglia

Sono giorni decisivi per il futuro di Yuto Nagatomo. Il laterale rientrerà all’Inter dopo il prestito di sei mesi al Galatasaray, con il club turco che però non vorrebbe privarsi delle sue prestazioni. In corso contatti tra i due club, con fonti turche che affermano che l’accordo è ormai prossimo. Da limare la distanza tra domanda ed offerta, con il terzino sinistro che si è trovato bene in giallorosso.

Ma c’è un però. Come riportato dai colleghi spagnoli di As, il Betis Siviglia non molla la presa: i biancoverdi sono alla ricerca del sostituto di Reza Durmisi, ad un passo dalla Lazio, e l’obiettivo numero uno è proprio il giapponese. Il quotidiano iberico sottolinea che il Betis è pronto a mettere sul piatto cifre importanti per il cartellino dell’ex Cesena: attesi aggiornamenti…