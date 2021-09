Calciomercato Inter, Nandez resta sempre nel mirino: assalto a gennaio

Nahitan Nandez resta nei pensieri dell’Inter: possibile un nuovo assalto a gennaio per il centrocampista del Cagliari

Non è ancora sfumata la pista Inter per Nahitan Nandez, ad un passo dall’accasarsi in nerazzurro nell’ultimo calciomercato estivo.

Stando a Sky Sport, il club di Viale della Liberazione resterebbero sempre attento alla situazione del nazionale uruguaiano e potrebbe provare un nuovo assalto a gennaio per il giocatore. L’Inter resterebbe la priorità di Nandez, con Marotta che cercherebbe di trovare un accordo con il Cagliari a gennaio se la squadra di Inzaghi avesse bisogno di un rinforzo di spessore a centrocampo a metà stagione.

