Calciomercato Inter: obiettivi Kumbulla e Vertonghen, ecco la strategia dei nerazzurri

Calciomercato Inter: Marash Kumbulla e Jan Vertonghen sono i due obiettivi dell’Inter per rinforzare la difesa

La difesa è forse il reparto dove l’Inter dovrà intervenire di meno nel prossimo mercato. De Vrij-Skriniar-Bastoni più il jolly D’Ambrosio costituiscono un pacchetto arretrato di assoluto valore ma probabile che ci sarà uno, se non due, rinforzi per completare l’update.

Come riporta La Gazzetta dello Sport i due nomi sono stati già individuati: Jan Vertonghen e Marash Kumbulla. L’offensiva dei nerazzurri è già partita, ma per portarli ad Appiano bisogna battere una concorrenza che pare agguerrita soprattutto all’estero. Per il difensore albanese serviranno quasi 30 milioni e nelle ultime settimane si è fatto sotto sia l’Everton che il Tottenham. Con il Verona i rapporti sono più che buoni e c’è la possibilità di ripetere prestiti come quelli di Dimarco e Salcedo, o magari di inserire una contropartita gradita.

Per quanto riguarda Vertonghen, invece, l’arma decisiva può essere invece un’altra: Romelu Lukaku. Il centravanti ha un forte ascendente sui compagni di nazionale e ha già mandato anche pubblicamente un paio di segnali al difensore.