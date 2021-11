Calciomercato Inter: occhi su Frattesi, in primavera lo scatto decisivo?

L’Inter sembra essere in pole su tutti nella corsa al gioiellino del Sassuolo Davide Frattesi: sprint decisivo in primavera

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, l’Inter sta seguendo con grande attenzione la stagione di Davide Frattesi, giovane centrocampista del Sassuolo e fra i migliori talenti italiani in ascesa. Secondo quanto riporta Gazzetta.it, l’affare potrebbe entrare nel vivo in primavera.

Su Frattesi non ci sono dubbi: è un ‘99 in chiarissima ascesa, centrocampista moderno e con il vizio del gol, ha margini di crescita e quelli che lo stanno apprezzando (Inter in testa) dovranno avere un minimo di pazienza e aspettare come minimo la prossima primavera inoltrata.