Calciomercato Inter: ore calde per Gabigol, svolta vicina?

Calciomercato Inter: sono ore calde per decidere il futuro di Gabigol, dalla cessione del brasiliano arriveranno i soldi utili per Eriksen

La Gazzetta dello Sport aggiorna sul futuro di Gabigol. L’attaccante è in vacanza è in Brasile dopo la strepitosa stagione con il Flamengo. Con il club brasiliano si è vicini all’accordo sull’ingaggio, Barbosa chiede 4, il Fla ne offre 3,5.

Distanza minima quindi che potrebbe segnare la svolta per l’Inter, in attesa di ricevere i 18 milioni pattuiti per la cessione del brasiliano più una percentuale sulla futura rivendita. Più o meno i soldi che il Tottenham chiede per Eriksen.