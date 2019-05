L’Inter prova ad affondare il colpo per Moise Kean: previsto nei prossimi giorni un incontro con il suo agente Mino Raiola, mentre la Juventus spinge per il rinnovo in tempi brevi

Il percorso che porta al rinnovo di Moise Kean per la Juventus sarà un po’ più ostico del previsto: nelle ultime settimane sul giovane talento vercellese si sarebbero affacciate società come Ajax, Paris Saint-Germain, Milan e, ultima ma non ultima, l’Inter, che ieri ha provato a spingere in pressing per il giovane attaccante bianconero, in scadenza di contratto al termine della prossima stagione. Come riportato stamane dal Corriere dello Sport è previsto nei prossimi giorni un incontro tra l’agente di Kean, Mino Raiola, e la dirigenza nerazzurra: possibile che ci sia una apertura, ma è pur vero che al momento la Juve ha tutta l’intenzione di confermare il giocatore, a meno di clamorosi scambi.

L’idea del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici è insomma quella di chiudere i giochi quanto prima, probabilmente già per la fine della stagione: la Juve vorrebbe gratificare Kean, autore di una seconda parte di stagione formidabile quest’anno, con un ingaggio maggiorato a circa 2 milioni di euro netti più bonus fino al 2024. Da capire prima di tutto però le intenzioni di Raiola dopo gli approcci delle altre squadre.