Calciomercato Inter, Perisic via? Tre squadre sulle sue tracce

Calciomercato Inter, Ivan Perisic è in scadenza di contratto e per lui si potrebbe aprire la strada della cessione: le ultimissime

Ivan Perisic è uno degli uomini fidati di Simone Inzaghi, ma il suo contratto con l’Inter continua ad essere in scadenza a giugno prossimo. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Fichajes.net, per il croato si aprirebbero ora tre strade differenti. La prima è la più naturale, ovvero il rinnovo con i nerazzurri vista l’importanza che ha il calciatore nello scacchiere di Inzaghi.

La seconda è il trasferimento a zero in Premier League, con West Ham ed Everton molto interessate. La terza riguarda il ritorno in Bundesliga come il Wolfsburg vorrebbe riportarlo a casa.