Durante la partita di esordio con l’Italia, erano presenti gli osservatori dell’Inter per visionare Barella: su di lui anche Milan, Liverpool e Atletico Madrid

Per vedere l’esordio da titolare di Nicolò Barella in Nazionale, al Marassi, erano presenti numerosi osservatori. Quelli più interessati, però, erano gli uomini di Inter e Milan, così oltre al derby in campo del prossimo 21 ottobre, se ne prospetta un altro per quanto riguarda il mercato. Il giovane centrocampista del Cagliari, infatti, piace a entrambe le milanesi, nonostante il ragazzo abbia dichiarato che la Premier League sia il campionato più bello del mondo. Inter e Milan proveranno a convincerlo a restare in Italia, anche per un discorso legato alla maglia azzurra.

La base d’asta, non è economica: il club di Giulini valuta Barella, non meno di 35 milioni. Su di lui si sono fiondate anche Liverpool, che potrebbe aver aperto la strada con l’operazione Klavan, e Atletico Madrid. In questo senso l’Inter potrebbe far valere i suoi ottimi rapporti con l’agente del calciatore, Alessandro Beltrami, che rappresenta anche Nainggolan.