Calciomercato Inter, Rakitic dopo la partita contro il Getafe gela i nerazzurri: «Voglio restare al Barça per molti anni»

Quel che sembrava l’acquisto da mettere in vetrina per la prossima stagione dell’Inter, sembra svanire definitivamente. Ivan Rakitic spegne le voci di mercato e annuncia la sua volontà di rimanere al Barcellona.

Infatti, dopo la vittoria sul Getafe, il centrocampista croato dichiara: «Vivo il calcio al 100%, il mio impegno è massimo. Il mio futuro? Per me far parte del miglior club del mondo è un orgoglio e voglio farlo ancora per molti anni». Parole che escludono un suo arrivo in estate all’Inter.