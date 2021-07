Calciomercato Inter, Raspadori resta l’obiettivo: arriva subito in un solo caso

Calciomercato Inter: i nerazzurri non perdono di vista Giacomo Raspadori. Il giovane attaccante può arrivare subito in un solo caso

Rimane Giacomo Raspadori il ‘sogno’ in attacco dell’Inter. L’assalto al giovane talento del Sassuolo è però destinato ad essere rimandato alla prossima stagione, vista la volontà del club emiliano di tenere l’attaccante della Nazionale almeno per un altro anno come scrive Tuttosport.

In caso di cessione l’Inter sarebbe comunque in pole, visti i recenti contatti con il Dg emiliano Carnevali e l’agente del giocatore Tinti. Un’accelerata potrebbe esserci in un solo caso: l’addio di Lautaro Martinez nel finale di mercato, con il club nerazzurro che in quel frangente avrebbe la disponibilità economica per tentare subito l’affondo per Raspadori.