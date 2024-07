Rodriguez Inter, Inzaghi SPINGE per l’acquisto dell’ex capitano del Torino. Le MOTIVAZIONI

Calciomercato Inter, Ricardo Rodriguez è il difensore preferito di Simone Inzaghi per la difesa nerazzurra. ECCO PERCHÉ

Come riportato dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi continua a sperare nell’arrivo di Ricardo Rodriguez: priorità assoluta per l’Inter tra esperienza e potenziale per i Campioni d’Italia.

PAROLE – «Inzaghi non ha perso la speranza di avere Ricardo Rodriguez. Per il tecnico nerazzurro continua ad essere la soluzione migliore per coprire il vuoto temporaneo aperto dall’infortunio di Buchanan. Il problema, come noto, è la carta d’identità, visto che l’ex Torino il 25 agosto compirà 32 anni. Oaktree punta ad un ringiovanimento della rosa e non ha dato il via libera. D’altra parte, però, Rodriguez è svincolato e si accontenterebbe di un contratto annuale da 1,5 milioni. Insomma, non resterebbe “a carico” oltre questa stagione. Garantendo esperienza, perfetta conoscenza del campionato italiano e duttilità».