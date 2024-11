Calciomercato Inter, la richiesta dell'agente per David

Jonathan David resta un obiettivo concreto del calciomercato nerazzurro: ecco le richieste dell’agente

Jonathan David, attaccante del Lille, è nel mirino del calciomercato Inter ormai da tempo. Come riporta il Corriere della Sera, l’agente della punta canadese era presente a San Siro per vedere la sfida dei nerazzurri contro il Lipsia. Ecco le richieste del procuratore.

DAVID INTER – «Cosa ci faceva l’agente di Jonathan David martedì a San Siro? Nick Mavromaras era in tribuna ad assistere alla gara di Champions dei nerazzurri con il Lipsia, prima di andare a Bologna dove ha giocato il Lille. L’attaccante, in scadenza di contratto, piace all’Inter che a fine stagione saluterà Arnautovic e Correa. Il procuratore ha chiesto però una commissione in doppia cifra e un ingaggio quinquennale da almeno 6 milioni. Troppi per l’Inter di Oaktree».