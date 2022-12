Inter, tra rinnovi, obiettivi e cessioni: gennaio ‘caldo’ per i nerazzurri

Calciomercato Inter, tante voci e pochi obiettivi concreti: tutto sui rinnovi e le possibili cessioni prima di acquistare

Il mercato di gennaio si sa, è il mese delle occasioni. Per l’Inter saper cogliere ciò che offre la miglior situazione è già un potenziale importante visto che prima c’è da sistemare il bilancio. Prima di acquistare bisogna cedere, ma anche qui la società non è propensa a lasciar andare a cuor leggero i suoi talenti. Questione di priorità e per l’Inter la parola chiave è rinnovi.

I casi spinosi da gestire sono diversi e in cima alla lista c’è senza dubbio quello di Skriniar. Già a gennaio potrebbe firmare con altri club. La proposta dei nerazzurri è di 6 milioni a stagione, ma a far vacillare la volontà dello slovacco sono le offerte dall’estero. Oltre a lui poi c’è la situazione di Dzeko. Per il bosniaco l’offerta è a ribasso per un’altra stagione. Resta da capire il futuro di Handanovic, Gagliardini, D’Ambrosio e Acerbi dove due di questi quattro potrebbero restare ancora in nerazzurro.

Sul fronte cessioni invece la società deve riguardarsi dalle offerte per Dumfries, al momento l’unico che ha voci di mercato. Il suo valore è di 60 milioni e l’Inter non scenderà da quella cifra per le richieste. Chelsea e Manchester United si contenderanno l’olandese e a quel punto poi l’Inter dovrebbe andare alla ricerca di un sostituto. Tra i nomi sondati ci sarebbe quello di Mazraoui del Bayern che può giocare su entrambe le fasce. Il mercato deve ancora iniziare ma per l’Inter sarà un mese ‘caldo’ da superare senza errori.