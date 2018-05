Joao Cancelo, Marcelino chiama: «Vorrei riaverlo al Valencia»

Tra il riscatto dell’Inter e il ritorno al Valencia, è tutto da scrivere il futuro di Joao Cancelo: ecco le parole di Marcelino

Tra le note più positive della stagione dell’Inter, Joao Cancelo potrebbe lasciare a Milano a fine stagione. I nerazzurri sono al lavoro per riscattare il cartellino del portoghese dal Valencia, ma la strada è in salita. E dal Mestalla giungono grandi elogi al laterale dal tecnico Marcelino: «Per me Cancelo è un grande calciatore, un giocatore di altissimo livello: è migliorato a livello difensivo grazie alla sua avventura all’Inter».

Continua Marcelino: «Può occupare diverse posizioni, può giocare anche come esterno sinistro, sebbene non sarebbe la posizione nella quale lo schiererei». Infine, conclude il tecnico del Valencia: «Se l’Inter non eserciterà il diritto di riscatto e non arrivasse una grande offerta da un altro club, sarei felice di averlo la prossima stagione: penso sia un calciatore di altissimo livello».