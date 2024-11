Calciomercato Inter, arrivo sfumato di quel giocatore in estate: la dirigenza ha bloccato l’affare! Il motivo

Calciomercato Inter, arrivo sfumato di quel giocatore di Serie A in estate: la dirigenza ha bloccato l’affare! Il motivo e le ultime

In un focus curato da Calciomercato.com su Tomas Palacios, spunta un retroscena sul calciomercato Inter di questa estate legato al mancato arrivo di Ricardo Rodriguez, terzino svizzero. L’analisi:

CALCIOMERCATO INTER – «Il tipo d’investimento (giovane e di prospettiva) voluto dalla nuova proprietà statunitense Oaktree, che aveva posto il veto sui più esperti Ricardo Rodriguez e Mario Hermoso, che erano liberi sul mercato degli svincolati e poi si sono accasati rispettivamente a Betis e Roma. Palacios svolge il primo allenamento con l’Inter il 6 settembre ed esordisce a Empoli il 30 ottobre, rispettando i tempi dettati dalla cura Simone Inzaghi. L’allenatore campione d’Italia utilizza lo stesso metodo d’apprendistato per i giovani stranieri che provengono dall’estero. Pronti a lavorare con pazienza per cercare di guadagnarsi la sua fiducia, per poi provare a ripagarla sul campo».