Calciomercato Inter, Scamacca ma non solo: i nerazzurri pensano anche a Martial

Calciomercato Inter: per rinforzare l’attacco per la prossima stagione, i nerazzurri starebbero pensando anche a Martial

Grandi movimenti di mercato in casa nerazzurra. Oltre all’affare Scamacca, per il quale anche il match di oggi tra Inter e Sassuolo sarà occasione per colloqui ed aggiornamenti, Marotta e soci lavorano sul fronte del mercato estero per regalare ad Inzaghi un’altra pedina in attacco.

Il Corriere dello Sport, oltre a confermare la pista Jonathan David, fa il nome di Anthony Martial, il francese che lo United ha mandato in prestito al Siviglia per provare a rivitalizzarlo dopo le ultime due stagioni difficili. Il transalpino essere un altro affare alla Lukaku, ma a costi decisamente più contenuti.

