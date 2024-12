Calciomercato Inter, sfuma il colpo Tah in difesa

Il difensore del Bayer Leverkusen saluta le Aspirine, ma non si trasferirà in Serie A con la maglia dell’Inter

Il calciomercato Inter ha visto sfumare il primo colpo per la prossima estate. Secondo quanto riportato da Tancredi Palmeri per il suo editoriale per Sportitalia, ecco quale sarà la squadra del giocatore.

TAH INTER- «Ecco il primo botto per la prossima estate: Jonathan Tah, il difensore tedesco del Bayer Leverkusen in scadenza, ha trovato un accordo con il Barcellona. Il 28enne piaceva sia all’Inter che alla Juventus, che aveva pensato anche di solleticare i tedeschi già a gennaio per supplire all’infortunio di Bremer, ma i giochi sono fatti. Il Barça si assicura un giocatore pronto immediatamente, 29 anni a febbraio, andato a sfruttare il mercato degli svincolati, mentre la Serie A dovrà guardare da un’altra parte»