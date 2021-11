Calciomercato Inter: super offerta per Rudiger del Chelsea

Antonio Rudiger, che piace all’Inter in caso di mancato rinnovo con il Chelsea, ha ricevuto una super offerta

L’Inter rimane alla finestra per la situazione di Antonio Rudiger, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza il prossimo giugno con il Chelsea. Il difensore ex Roma piace a Marotta e anche alla Juventus in Serie A, ma dalla Germania il Bayern Monaco farebbe sul serio per il nazionale tedesco.

Come riporta il Sun, i bavaresi sarebbero pronti ad offrire il doppio dell’ingaggio a Rudiger (circa 12 milioni di euro considerando i 6 che percepisce attualmente a Londra) pur di convincerlo a giocare in Bundesliga se dovesse liberarsi a parametro zero in estate.