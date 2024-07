Calciomercato Inter, TUTTI I DETTAGLI della trattativa Agoumé: il centrocampista andrà al Siviglia

Il calciomercato Inter sta per cedere a titolo definitivo Agoumé. Le ultime sul trasferimento del centrocampista

È fatta per il trasferimento di Agoumé al Siviglia. Come racconta Relevo, a fine stagione il club spagnolo potrà acquistare il 40% del calciatore per altri 4 milioni di euro lasciando all’Inter il 10% sulla futura rivendita.

A giugno 2025, invece, l’operazione potrebbe prendere due modi differenti: o con 4 milioni con il 50% sulla futura rivendita oppure 8 milioni e con solo il 10% sulla rivendita.