Visto lo stallo nel rinnovo di Icardi, il presidente dell’Inter Steven Zhang entrerà in gioco in prima persona per chiudere la trattativa

Continua da giorni la soap opera che vede protagonisti l’Inter e Icardi. Non sembrano esserci, però, passi avanti in merito al rinnovo del contratto dell’attaccante argentino. Secondo quanto riporta Sportmediaset, potrebbe presto arrivare una svolta grazie all’intervento del presidente Steven Zhang in persona. 7 milioni più bonus ed un accordo fino al 2023, questi sono i termini economici della trattativa. Un ulteriore aspetto da discutere sarà l’annullamento della clausola rescissoria, attualmente fissata intorno ai 100 milioni di euro, una somma non eccessiva per un giocatore del calibro di Icardi. In alternativa, Zhang tenterà di innalzare la clausola a oltre 150 milioni.