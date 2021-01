Calciomercato Juve: “bloccati” due attaccanti. Paratici aspetta Llorente? I bianconeri senza fretta per il bomber di scorta

La Juventus può agire con la massima calma sul mercato di gennaio. Come riferito da Tuttosport i bianconeri, qualora volessero, potrebbero prendere subito uno tra Pellè e Pavoletti. Col primo, svincolato e pronto a tornare in Serie A, c’è stato più di un contatto ma entrambi per il momento sono considerati piani B.

Anche perché a fine mese (dopo la Supercoppa) potrebbe liberarsi dal Napoli Fernando Llorente. Più in generale si valuterà e aspetterà l’occasione giusta per regalare ad Andrea Pirlo un’attaccante di scorta.