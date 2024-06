Calciomercato Juve, Chiesa può essere SACRIFICATO: la SITUAZIONE e cosa può fare la DIFFERENZA

Le ultime sul futuro di Federico Chiesa, attaccante della Juventus, nella prossima stagione. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Federico Chiesa potrebbe essere il grande sacrificio di mercato della Juventus. L’esterno è infatti in scadenza nel 2025 e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto.

Inoltre sembra non rientrare nei piani iniziali di Thiago Motta. Per il momento, non ci sono trattative avviate, ma il classe 1997 ha diversi club interessati. La Juventus e l’entourage, intanto, vorrebbero comunque aspettare la vetrina di Euro2024 per prendere una decisione definitiva.