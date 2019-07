Calciomercato Juve: De Ligt verso il sì, spunta un accordo non scritto con l’Ajax

Ci sarebbe un accordo di De Ligt con l’Ajax per liberarsi a 50 milioni: l’affare potrebbe concludersi nei prossimi giorni

Come riporta La Gazzetta dello Sport, spunta un accordo non scritto tra Ajax e De Ligt risalente ad un anno fa. Il difensore olandese, infatti, aveva ricevuto la promessa di potersi liberare a 50 milioni al termine della stagione. Secondo fonti legali il giocatore avrebbe il diritto di far valere le proprie ragioni, chiedendo un arbitrato.

Il suo agente Mino Raiola, al contrario, ha detto al De Telegraaf che non si sarebbero prese vie legali ma ha sollecitato i Lancieri a trovare un accordo con la Juve. Siamo comunque alle battute finali con Matthijs De Ligt che ha in testa solo il bianconero.