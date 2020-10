Calciomercato Juve: Mattia De Sciglio è sempre più vicino alla cessione in prestito secco al Lione. I dettagli

Mattia De Sciglio è sempre più vicino alla cessione in prestito secco al Lione. Come riporta Gianluca Di Marzio la Juve insieme al club francese è al lavoro per definire gli ultimi dettagli per la cessione del terzino.

De Sciglio al Lione potrebbe essere la spinta definitiva, o comunque il tassello giusto, per sbloccare l’arrivo di Federico Chiesa alla Juve.