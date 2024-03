Calciomercato Juve, una clausola spinge un top player in Inghilterra

Calciomercato Juve, i bianconeri rischiano di perdere un componente importante della squadra: una clausola favorisce le big di Premier

Come riferisce il Corriere dello Sport, Gleison Bremer potrebbe lasciare la Juve al termine di questa stagione a causa di una clausola rescissoria troppo morbida inserita nel suo contratto dopo l’ultimo rinnovo.

Si parla di cifre sui 55 milioni di euro (oltre il 10% da versare al Torino per gli accordi dopo il suo acquisto). Newcastle in vantaggio sullo United, ma in Inghilterra lo considerano in arrivo in ogni caso, con lo stesso brasiliano che non disdegnerebbe un’avventura in Premier.