Calciomercato Juve, Giuntoli stravolge il centrocampo: la situazione

Calciomercato Juve, Giuntoli vuole stravolgere il centrocampo: la situazione Rabiot-McKennie e i nomi per il futuro. Ecco quanto scrive Tuttosport:

SITUAZIONE RABIOT E MCKENNIE – «Rabiot è in scadenza di contratto, per esempio, e la seconda stretta di mano con Madame Veronique nel giro di dodici mesi non può essere data per scontata, al momento. McKennie vedrà esaurirsi l’attuale accordo nel 2025 e, in questo senso, è un po’ come se fosse comunque all’ultima curva: se non prolungherà prima dell’estate, sarà con ogni probabilità ceduto nell’ultima finestra utile. E con l’entourage del texano, per ora, vige una certa freddezza quando è ora di parlare ci cifre da mettere nero su bianco».

NOMI FUTURO – «Giuntoli in estate dovrà rinforzare in maniera robusta il reparto. I nomi più caldi, in questo senso, continuano a essere quelli di Koopmeiners, Samardzic e Colpani. Ma non è certo tramontato, qualche metro più indietro, l’ambizioso nome di Khephren Thuram, anzi: il francese, per qualità e per età, è uno dei preferiti in casa bianconera, anche se la concorrenza internazionale pare spietata. E poi, per la casella di play, è sempre vivo il nome di Jorginho».