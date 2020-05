Calciomercato Juve, Higuain: «Chiunque vorrebbe giocare nel River Plate»

Gonzalo Higuain apre a un trasferimento al River Plate in futuro: ecco le parole dell’attaccante argentino in forza alla Juve

Gonzalo Higuain nel corso del suo intervento ai microfoni di TyC Sports ha ammesso che gli piacerebbe tornare al River Plate. Ecco le parole della punta della Juventus.

FUTURO – «Andare al River Plate? Non so che cosa succederà. Per ora penso solo alla Juve, ma a chiunque piacerebbe giocare nella squadra di Gallardo. E’ una decisione che arriverà quando dovrò finire la mia carriera».