Il futuro di Higuain continua a restare un rebus per la Juve che a fine stagione dovrà preparsi all’eventualità di accoglierlo almeno momentaneamente in squadra

Gonzalo Higuain non riesce più a svoltare. Dopo i pessimi sei mesi trascorsi a Milano, sponda rossonera, sta faticando ad ambientarsi anche in quel di Londra alla corte del suo maestro Maurizio Sarri. Il Chelsea infatti, anche se è riuscito a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League con una giornata d’anticipo, non ha ancora deciso se riscattarlo definitivamente per 36 milioni oppure se prolungarne il prestito con la metà.

Il futuro del Pipita dunque continua a restare un rebus per la Juventus che, a fine stagione, dovrà anche preparsi all’eventualità di un suo ritorno a Torino. Solo momentaneamente però perché l’ex numero 9 del Napoli ormai non fa più parte del progetto bianconero. Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, l’idea della società sarebbe quella di invitare Higuain a trovarsi un’altra squadra. Complicata la pista che porta alle soluzioni italiane Roma ed Inter, il calciatore potrebbe lasciarsi convincere dalle ricche offerte provenienti da Cina o Emirati Arabi.

Una parabola discendente che potrà essere rallentata solo dall’eventuale acquisto definitivo da parte del Chelsea con la speranza, sua e di tutti i suoi sostenitori, che Maurizio Sarri riesca a farlo ritornare l’implacabile bomber visto a Napoli.