Calciomercato Juve: il Barcellona è in pole per Cancelo

Joao Cancelo è sempre più vicino a lasciare la Juve: dopo il Manchester City e il Bayern, in pole position c’è il Barcellona

Nonostante la richiesta di restare da parte dei numerosissimi tifosi della Juve, Joao Cancelo potrebbe presto salutare la Vecchia Signora. Direzione Inghilterra o Germania? Niente di tutto ciò. Come riporta il Corriere dello Sport in pole position per l’esterno portoghese ci è finito il Barcellona.

I catalani negli ultimi giorni hanno alzato il pressing, tanto che si starebbero avvicinando al traguardo. La trattativa con la Juve prosegue e sempre sulla base di una richiesta bianconera da 55-60 milioni.