Il Sassuolo non arretra la sua posizione per quanto riguarda l’interesse della Juventus nei confronti di Gianluca Scamacca

Il Sassuolo detta le condizioni alla Juventus per quanto riguarda le condizioni per l’acquisto di Scamacca. Ecco quanto riportato da Sky Sport.

«Col Sassuolo se ne riparlerà nei prossimi giorni per Scamacca, ma lui lo vuole vendere. Non lo girerebbe in prestito. Se la Juventus decide di impegnarsi per il futuro, può chiudere, se lo cerca solo fino a giugno è difficile».

