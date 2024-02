Calciomercato Juve, addio Kean. Ecco il futuro dell’attaccante

Calciomercato Juve, Kean pronto l’addio a fine stagione. Ecco la situazione attuale tra spazio in bianconero e futuro

Kean si gioca il futuro nei prossimi 3 mesi. Come spiegato da Tuttosport, l’attaccante della Juve non ha voluto rinnovare il contratto fino al 2027 o 2028, per poi volare all’Atletico Madrid senza concludere l’affare.

Cosa succederà anche in ottica calciomercato? Le opzioni per il futuro di Kean sono due: o riuscirà a risalire le gerarchie guadagnandosi la permanenza in bianconero, o per lui sarà cessione immediata, considerando anche i vari interessi nei suoi confronti.