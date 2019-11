Calciomercato Juve, nel mirino di Paratici tre colpi a parametro zero: gli obiettivi di gennaio… in vista di giugno

La Juventus – come conferma la storia recente – è sempre attenta alle occasioni a parametro zero. Che non mancheranno, con ogni probabilità, nemmeno nel 2020. Tra i giocatori in scadenza di contratto a giugno, infatti, c’è innanzitutto Willian. L’ala brasiliana del Chelsea, 31 anni, figura sul taccuino di Paratici da anni.

Ma non è l’unico, secondo Tuttosport. I bianconeri, infatti, tengono le antenne dritte anche per il centrocampista danese Eriksen del Tottenham, al contempo nel mirino del Real Madrid in alternativa a Pogba. In scadenza anche il terzino belga Meunier del Paris Saint-Germain: è lui il terzo big sotto osservazione.