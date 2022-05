Calciomercato Juve, nome nuovo per la difesa: è Gabriel dell’Arsenal

Calciomercato Juventus: nome nuovo sulla lista dei bianconeri per la difesa. È Gabriel dell’Arsenal

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il mercato della Juventus. I bianconeri avrebbero messo nel mirino Gabriel dell’Arsenal come possibile rinforzo in difesa.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, se Chiellini dirà addio la Juve prenderà un difensore mancino: il brasiliano dell’Arsenal è uno dei primi nomi sulla lista di Cherubini. Non sono da escludere possibili scambi in estate.

