Calciomercato Juve: Pellegrini in prestito? Ecco l’idea della dirigenza

Luca Pellegrini potrebbe lasciare nuovamente la Juventus in prestito: gli aggiornamenti sulla situazione del terzino

Luca Pellegrini è stato tra i primi ad arrivare alla Continassa nella seconda era Allegri: il terzino classe 1999 ha iniziato il suo terzo ritiro con la maglia della Juventus ma non è certo di restare.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, posizione in bilico la sua che potrebbe essere chiuso sulle fasce da De Sciglio, Alex Sandro e Cuadrado: per lui si spalancano le porta del prestito, come nei due anni precedenti a Cagliari e Genoa.