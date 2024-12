Calciomercato Juve, la richiesta di Thiago Motta è chiara: almeno un difensore di livello! C’è la mossa dell’ex Inter: cosa è successo

Calciomercato Juve, Thiago Motta ha fatto una richiesta chiara: almeno un difensore di buon livello! C’è la mossa dell’ex Inter: le ultime

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel calciomercato Juve sarebbe uscito nuovamente fuori il nome di Milan Skriniar per rinforzare il reparto difensivo. Un profilo, quello dell’ex Inter, che piace al neo tecnico bianconero Thiago Motta, che vuole come minimo un difensore di livello per affrontare tutte le competizioni.

Lo slovacco, da tempo in rotta con il proprio club ( il PSG) potrebbe decidere di cambiare aria già nelle prossime settimane e con il mercato di gennaio. La sua ultima mossa potrebbe agevolare la trattativa: l’ex difensore Inter, infatti, sarebbe anche disposto a spalmarsi l’ingaggio. Una prima apertura verso Torino, ma servirà anche l’ok dei francesi perchè l’affare vada in porto.