Calciomercato Juve, spunta un nuovo nome per il reparto terzini

Calciomercato Juve, c’è un nuovo obiettivo in difesa: i bianconeri avrebbero messo nel mirino un altro terzino

Il mercato è chiuso ma la Juve si guarda intorno in cerca di occasioni per il pacchetto terzino. Stando a quanto riferito da El Nacional, in particolare, nel mirino ora ci sarebbe Odriozola.

Il terzino del Real Madrid lo scorso anno ha giocato alla Fiorentina e il club sabaudo si è interessato a lui. Gli spagnoli chiedono 15-20 milioni per la cessione a titolo definitivo, cifra considerata al momento eccessiva.