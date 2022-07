Calciomercato Juve, tre attaccanti nel mirino: sceglie Allegri

Calciomercato Juve: tre attaccanti nel mirino. Allegri sceglie chi potrebbe essere il prossimo rinforzo nel reparto

Stando a quanto riportato da Sky Sport, Massimiliano Allegri ha individuato il suo profilo preferito per l’attacco. Si tratta di quell’Alvaro Morata che lui conosce bene, avendolo allenato in due epoche differenti, ritenuto perfetto anche per far crescere Dusan Vlahovic.

L’Atletico Madrid però, visto il contratto in scadenza nel 2024, non ha aperto ad un trasferimento dell’attaccante a cifre favorevoli alla Juventus. Per questo motivo, restano in piedi due alternative per la dirigenza bianconera: Werner del Chelsea e Martial del Manchester United.